DJ MARKET TALK: Compra do SVB UK é positiva para HSBC

(DJ Bolsa)--A aquisição do braço britânico do falido Silicon Valley Bank pelo HSBC parece um cenário positivo, embora não muito relevante em relação à dimensão de todo o banco a nível global, disse Michael Makdad, analista de ações da Morningstar. Makdad nota que a GBP5,5 mil milhões, a dimensão do crédito do SVB UK equivale a cerca de 2,2% dos empréstimos do HSBC no Reino Unido ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.