DJ MARKET TALK: Compras reduzidas do BCE podem alimentar receios dos investidores

(DJ Bolsa)-- Os volumes mais reduzidos de compras de ativos pelo Banco Central Europeu no âmbito do Programa de Compras de Emergência Pandémica podem despertar os receios dos investidores, mas pode haver fatores de mitigação para esta questão do lado da oferta-procura, dizem os estrategas do Morgan Stanley Alina Zaytseva e Lorenzo Testa. Toda a redução de EUR10 mil milhões de compras do PEPP implicaria menos EUR1,5 mil ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone