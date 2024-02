DJ MARKET TALK: Compromisso de recompra da BP surpreendeu mercado

(DJ Bolsa)-- A BP reportou um bom conjunto de resultados, com a melhoria dos resultados financeiros impulsionada por resultados upstream mais fortes e custos mais baixos, escreve Biraj Borkhataria, analista da RBC Capital Markets. Além disso, a intenção da energética de manter o atual nível de recompras até ao final de 2025 não era esperado pelo mercado, disse. "Com a BP a divulgar alvos específicos de EBITDA para 2025,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.