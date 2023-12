DJ MARKET TALK: Comunicado do BCE sugere rejeição das expectativas de cortes das taxas

(DJ Bolsa)-- A confirmação do Banco Central Europeu de que as taxas de juro têm de continuar nos níveis elevados atuais para atingir o alvo da inflação de médio prazo de 2% "pode ser vista como uma rejeição das expectativas atualmente muito otimistas do mercado relativamente a cortes nas taxas", diz Ulrike Kastens, economista para a Europa da DWS, numa nota. Contudo, o BCE está a ficar muito mais cauteloso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.