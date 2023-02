DJ MARKET TALK: Comunicado do BOE distancia-se de previsões pessimistas anteriores

(DJ Bolsa)-- O comunicado de política monetária do Banco de Inglaterra, ou BOE, "está longe das previsões bastante pessimistas de há poucas semanas", revelando que o BOE espera agora uma recessão mais curta e ligeira, diz Jeremy Batstone-Carr, estratega europeu da Raymond James Investment Services, numa nota. O BOE aumentou a taxa de juro em 50pb para 4%, tal como a maioria do mercado esperava, mas o Comité de Polí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.