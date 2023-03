DJ MARKET TALK: Comunicado do FOMC tido como dovish

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA sinalizou que continua focada na luta contra a inflação mas "vai avançar muito cautelosamente daqui para a frente", disse a economista-sénior do BNP Paribas Yelena Shulyatyeva ao The Wall Street Journal. O FOMC elevou as taxas de juro 25 pontos base, como esperado, e sinalizou outra subida, ao mesmo tempo que mencionou os obstáculos que representam os recentes desenvolvimentos nos mercados.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.