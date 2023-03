DJ MARKET TALK: Condições de crédito mais rigorosas podem substituir subidas das taxas

(DJ Bolsa)-- As condições de concessão de crédito mais rigorosas pelos bancos dos EUA permitem menos subidas das taxas pela Reserva Federal dos EUA, dizem os economistas do Bank of America, numa nota. Os economistas projetam agora mais uma subida de 25 pontos base para um intervalo da taxa terminal entre 5%-5,25%, menos 25pb comparando com a previsão anterior. Os economistas concluem a partir da comunicação da Fed na quarta-feira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.