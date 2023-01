DJ MARKET TALK: Confiança da Alemanha ainda aponta para recessão

(DJ Bolsa)-- A confiança empresarial da Alemanha melhorou significativamente nos últimos meses, mas o índice Ifo ainda está em níveis consistentes com recessões económicas, diz o economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer, numa nota. "O alívio das condições do mercado de gás ajudou a reduzir os receios das empresas sobre uma recessão mais severa, o que era muito provável no final do verã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.