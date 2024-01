DJ MARKET TALK: Confiança da Alemanha deixa pouca esperança de recuperação

(DJ Bolsa)-- O pessimismo dos consumidores da Alemanha não é um bom prenúncio para uma recuperação da maior economia da Zona Euro liderada pelo consumo privado no início de 2024, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. A sondagem de confiança do consumidor da GfK para fevereiro aponta para uma deterioração da confiança, defraudando as expectativas de uma ligeira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.