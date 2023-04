DJ MARKET TALK: Confiança da Zona Euro estável sinaliza resiliência económica

(DJ Bolsa)-- O sentimento económico da Zona Euro de abril sugere que a expansão económica do bloco monetário prolongou-se para o segundo trimestre, refere a economista assistente Giulia Bellicoso e o economista-chefe adjunto Jack Allen-Reynolds, da Capital Economics, numa nota. Os dados apontam para um crescimento do PIB em torno de 0,25% em cadeia e também sinalizam um alívio das pressões de preços, embora estes permaneç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.