DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor alemão beneficia com descida da inflação

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha continuou a recuperar no início do segundo trimestre, com a inflação a aliviar ainda mais e com o apoio do governo às contas de energia a ajudar os consumidores, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Zona Euro da Pantheon Macroeconomics, numa nota. O indicador principal de -25,7 pontos em maio prolonga a recuperação face ao mínimo de -42,5 pontos em outubro, quando muitos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.