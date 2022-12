DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor alemão melhor com inverno ligeiro

(DJ Bolsa)-- A melhoria do índice de confiança do consumidor GfK para a Alemanha é consistente com a estabilização de outras sondagens até ao final do ano e é ajudado por um inverno relativamente suave, diz a Pantheon Macroeconomics. "O início do inverno tem sido muito menos pessimista do que o receado este ano, devido sobretudo ao clima anormalmente ameno no início do 4T, e às poupanças voluntárias ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.