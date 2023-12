DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor da Alemanha pode recuperar em 2024

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha para janeiro está em linha com a perspetiva de que o consumo vai recuperar nos próximos trimestres à medida que os rendimentos reais sobem, refere Melanie Debono, economista da Pantheon Macroeconomics, numa nota. Contudo, a recuperação deve ser lenta, tendo em conta que o índice de confiança do consumidor subiu apenas para um máximo de cinco meses de -25,1 pontos, bastante ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.