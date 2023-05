DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor da Zona Euro aponta para estagnação

(DJ Bolsa)-- O indicador de sentimento económico da Zona Euro, que caiu mais do que o esperado, aponta para um crescimento trimestral zero no segundo trimestre, muito mais fraco do que o PMI compósito preliminar da semana passada, que sugeria que a economia ainda estava em expansão, de acordo com o economista-chefe da Capital Economics para a Europa, Andrew Kenningham. A queda da confiança foi generalizada, e afetou a indústria, serviç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.