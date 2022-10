DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor da Zona Euro continua pessimista

(DJ Bolsa)-- O aumento moderado da confiança do consumidor da Zona Euro em outubro é uma surpresa positiva, provavelmente motivado pela queda dos preços do gás e do apoio substancial à energia na Alemanha, refere o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, Claus Vistesen, numa nota. A confiança do consumidor subiu para -27,6 pontos em outubro face a -28,8 pontos em setembro. Mas o indicador continua pessimista, assinala ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.