DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor da Zona Euro vai continuar a recuperar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)- "A lenta recuperação continua", diz o economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics, Claus Vistesen, numa nota, depois de a confiança do consumidor da euro área ter continuado a subir este mês. O indicador de confiança de julho ficou nos -15,1 pontos, uma melhoria de um ponto face a junho e acima das expectativas dos economistas. A queda da inflação está a impulsionar os rendimentos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.