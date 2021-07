DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor de França cai mas mantém-se forte

(DJ Bolsa)--A confiança do consumidor francês diminuiu no início do terceiro trimestre, embora permaneça acima da média de longo prazo, disse a Pantheon Macroeconomics. O índice de sentimento do consumidor caiu para 101 pontos em julho, após uma revisão para 103 pontos em junho. A queda foi motivada por um deslize significativo das perspetivas dos consumidores para o respetivo padrão de vida nos próximos 12 meses,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

