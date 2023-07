DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor de França mostra melhorias

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor de França para o mês de julho ficou ligeiramente abaixo do consenso e, embora esteja mais elevada do que durante o pico da crise de energia do ano passado, ainda está longe do nível que é esperado para um ciclo empresarial normal, diz Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics, numa nota. De facto, a leitura é consistente com o crescimento contido geral da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.