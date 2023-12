DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor de França não traz muito de bom

(DJ Bolsa)-- O ligeiro aumento da confiança do consumidor de França em dezembro não deixa antever um grande crescimento do consumo privado, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. A confiança cresceu para 89 pontos de acordo com os dados do Insee, face a 88 pontos em novembro. No entanto, o indicador continua bastante abaixo da média de longo prazo, diz Debono, e o aumento do consumo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.