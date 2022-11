DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor de Franca recupera mas continua em baixa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor de França subiu ligeiramente em novembro, prolongando a recuperação face ao mínimo de 79 pontos de julho, refere o economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics, Claus Vistesen, numa nota. A leitura, contudo, continua a apontar para um ambiente negativo entre os agregados familiares, diz o economista. "A queda das expectativas de inflação, que parece sustentada, é uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.