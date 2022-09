DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor de França volta a diminuir

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor de França parece ter retomado a tendência descendente, depois dos sinais de estabilização durante o verão, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota. O indicador de confiança do consumidor de França caiu para 79 pontos em setembro, contra 82 em agosto. As perspetivas dos consumidores sobre a própria situação financeira e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.