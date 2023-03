DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor dos EUA destaca resiliência do mercado laboral

(DJ Bolsa)-- A subida do indicador de confiança do consumidor do The Conference Board não deve ser uma surpresa visto estar alinhada com as fortunas do mercado laboral, apesar de a data final de recolha de dados para a sondagem ser depois da queda do Silicon Valley Bank, diz Stephen Stanley, economista-chefe para os EUA do Santander, numa nota. Embora a opinião dos consumidores sobre o mercado laboral tenha descido ligeiramente em cadeia, 49,1% ainda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.