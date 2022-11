DJ MARKET TALK: Confiança do consumidor europeu continua em baixa

(DJ Bolsa)-- A sondagem da Jefferies ao consumidor europeu revela que a confiança está em baixa, com 70% dos consumidores a não esperar que os seus rendimentos acompanhem a subida dos preços. Por esta razão, 70% dos consumidores esperam cortar na despesa em restaurantes, 57% em férias e 54% em vestuário, refere o estudo. Entre os inquiridos, 66% esperam que as suas poupanças desçam no próximo ano, refere o Jefferies ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.