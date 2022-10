DJ MARKET TALK: Confiança dos investidores da Zona Euro muito reduzida

(DJ Bolsa)-- A escalada da guerra na Ucrânia e a persistente incerteza no mercado de energia estão a pesar fortemente na confiança dos investidores da Zona Euro, diz Melanie Debono, economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota. O indicador de sentimento do investidor da Zona Euro Sentix caiu para -38,3 pontos em outubro, face a -31,8 pontos em setembro. A queda do Sentix, para mínimos desde maio de 2020, foi provocada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.