DJ MARKET TALK: Confiança empresarial alemã deve descer no curto prazo

(DJ Bolsa)-- O índice de confiança empresarial alemão do Ifo deve deteriorar-se ainda mais nos próximos meses à medida que as empresas avaliam o impacto do plano para lidar com a escassez de gás, diz Jens-Oliver Niklasch, economista sénior do Landesbank Baden-Wuerttemberg, numa nota. "[O nível de alarme do plano] deve exacerbar os receios sobre a escassez real do gás, especialmente na indústria, mas també... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone