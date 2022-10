DJ MARKET TALK: Confiança empresarial de França desafia greves, outlook fraco

(DJ Bolsa)-- A confiança empresarial de França aumentou ligeiramente em outubro para 101,9 pontos face a 101,8 pontos em setembro apesar de uma greve nas refinarias francesas que levou a uma escassez de combustíveis nos postos de abastecimento, refere o economista da Oxford Economics Riccardo Marcelli, numa nota. A deterioração marginal no índice dos serviços foi mais do que compensada pela melhoria na indústria, retalho e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.