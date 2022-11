DJ MARKET TALK: Confiança empresarial de França revela resiliência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança empresarial em França continuam acima da média de longo prazo, mas está a enfraquecer em setores-chave, refere a economista sénior da Pantheon Macroeconomics Melanie Debono numa nota. O indicador de confiança industrial desceu para 101 pontos em novembro face a 103 em outubro, pressionado por uma queda no índice de produção passada para o nível mais baixo desde agosto de 2020, refere Debono.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.