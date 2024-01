DJ MARKET TALK: Confiança empresarial do Reino Unido deteriora-se mais

(DJ Bolsa)-- A confiança empresarial do Reino Unido terminou o ano de 2023 numa posição fraca, de acordo com uma sondagem junto dos diretores de empresas. O índice de confiança do Institute of Directors, que mede as perspetivas para a economia do país, caiu para -28 pontos em dezembro, face a -21 pontos em novembro, aproximando-se do mínimo recente de -30 pontos alcançados em junho. "Embora alguns aspetos do ambiente empresarial ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.