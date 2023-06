DJ MARKET TALK: Confiança fraca da Alemanha segue-se a sondagens fracas

(DJ Bolsa)-- Depois de a leitura preliminar do PMI e da sondagem Ifo da Alemanha terem sugerido uma deterioração da confiança no final do segundo trimestre, a sondagem GfK para julho mostrou uma situação idêntica do lado do consumidor no arranque do 3T, diz Emily Nicol, analista da Daiwa Capital Markets, numa nota. O indicador principal da GfK caiu pela primeira vez em nove meses, com os consumidores mais pessimistas sobre as perspetivas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.