DJ MARKET TALK: Confiança nas gilts aumenta após decisão do BOE sobre vendas

(DJ Bolsa)-- A decisão do Banco de Inglaterra, ou BOE, de não vender obrigações de maturidade mais longa nos primeiros dos meses da operação de venda que vai começar a 1 de novembro "trouxe nova confiança às gilts", dizem analistas do ING numa nota. Após o anúncio do BOE, no final de terça-feira, a yield das gilts a 30 anos caiu 28,5 pontos base para 3,995%. Esta quinta-feira, a yield desce ainda ...