DJ MARKET TALK: Confinamento global travaria PIB significativamente em 2021

(DJ Bolsa)-- Se grande parte da economia global for novamente obrigada a parar devido ao alastramento de estirpes mais contagiosas do coronavírus, o PIB mundial crescerá apenas 1% este ano, face a um cenário base da Oxford Economics de cerca de 5%, refere Ben May, diretor de research macro global da firma. A nível de economias individuais, as crises domésticas serão exacerbadas por uma grande queda da procura externa e uma nova fragilidade ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

