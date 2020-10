DJ MARKET TALK: Confinamento iminente na Alemanha, mas tem vantagens

(DJ Bolsa)-- Será anunciado esta quarta-feira um novo confinamento na Alemanha em resposta ao recente aumento de casos de coronavírus, mas o país tem a vantagem de ter sido atingido mais tarde pela segunda vaga e ter mais recursos de saúde, diz o Citi. "Isto dá aos líderes políticos maior visibilidade e janela temporal para agir e controlar a pandemia sem danos excessivos à economia", dizem os economistas do Citi.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone