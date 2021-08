DJ MARKET TALK: Consenso para resultados da BMW deve ser revisto em alta

(DJ Bolsa)-- O consenso de estimativas para os lucros da BMW deve aumentar quando a fabricante de carros de luxo explicar os efeitos contabilísticos da consolidação total da joint venture na China, diz a Bernstein. A corretora já incorpora a consolidação na previsão de lucros a partir de 2022. Para a segunda metade de 2021, a Bernstein espera que a BMW reporte uma margem mais baixa da divisão automóvel do que nos primeiros ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

