DJ MARKET TALK: Consumidor cauteloso da Walmart ainda gasta em prioridades

(DJ Bolsa)-- A Walmart está a ver os consumidores com mais atenção aos preços, mas também disponíveis em gastar em ocasiões especiais. O emprego elevado e alguma desinflação estão a ajudar os consumidores, mas a retoma dos pagamentos dos empréstimos estudantis e as taxas de juro mais elevadas significam que ainda estão a ver onde podem poupar, diz o CEO Doug McMillon numa call com analistas. A Walmart tem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.