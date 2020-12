DJ MARKET TALK: Consumidores alemães pretendem manter consumo natalício

(DJ Bolsa)-- Os consumidores na Alemanha planeiam gastar tanto nos presentes de Natal como habitualmente, apesar dos efeitos da pandemia do coronavírus, mas vão comprar online, segundo uma sondagem do instituto alemão IFH Koeln. A sondagem diz que 73% dos inquiridos quer gastar aproximadamente a mesma quantidade que gasta normalmente em presentes, 24% planeia gastar menos dinheiro e 3% quer gastar mais. No entanto, 57% dos consumidores consultados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

