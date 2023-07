DJ MARKET TALK: Consumidores britânicos cortaram na despesa com subida das taxas

(DJ Bolsa)-- Os dados mais recentes da sondagem à confiança do consumidor do Bank of America revelam que mais consumidores britânicos estão a cortar na despesa com o aumento das taxas de juro. "60% dos detentores de hipotecas relataram ter alterado as despesas em resposta ao aumento das taxas hipotecárias, com um maior número a cortar 'muito' na despesa", diz o economista do BofA para o Reino Unido Robert Wood numa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.