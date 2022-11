DJ MARKET TALK: Consumidores britânicos podem mudar para opções mais baratas

(DJ Bolsa)-- O setor do retalho do Reino Unido prepara-se para uma época natalícia desafiante, num momento em que a confiança do consumidor está em mínimos recorde e a pressão orçamental não deve abrandar, refere o analista-chefe de mercados da CMC Markets, Michael Hewson, numa nota. "Muitos consumidores vão abdicar de produtos alimentares mais caros e optar por itens alimentares mais básicos", refere Hewson.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.