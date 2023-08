DJ MARKET TALK: Consumidores da Zona Euro podem não ficar pessimistas por muito tempo

(DJ Bolsa)-- A queda da confiança da Zona Euro em agosto pode não marcar o fim da recuperação do sentimento do consumidor, refere Melanie Debono, economista da Pantheon Macroeconomics. O recuo do índice reverte quatro meses de melhorias, mas pode ser uma exceção, diz Debono. O alívio da inflação significa que os rendimentos reais estão agora a melhorar e o mercado de trabalho continua forte, nota. Como tal, o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.