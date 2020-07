DJ MARKET TALK: Consumidores de França com sentimento misto em julho

(DJ Bolsa)--A confiança do consumidor de França caiu ligeiramente em julho e revelou um sentimento misto entre os consumidores, refere Julien Manceaux, economista sénior do ING. As famílias apontam para uma deterioração das finanças pessoais nas últimas semanas, assim como uma queda na qualidade de vida no país e, como consequência, pensam que neste momento e no futuro é mais oportuno poupar, com as intenç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone