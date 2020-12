DJ MARKET TALK: Consumidores de Itália, Espanha e Reino Unido reduzem gastos no Natal

(DJ Bolsa)-- Cerca de metade dos consumidores de Itália, Espanha e Reino Unido vão reduzir o consumo no Natal em comparação com o ano passado, de acordo com dados do Future Consumer Index compilado pela EY. A sondagem, que analisa como a Covid-19 afetou os padrões de consumo, mostra que os alemães são os consumidores mais resilientes, onde dois em cada três consultados vão manter os gastos em níveis semelhantes aos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

