DJ MARKET TALK: Consumidores do Reino Unido cada vez mais confiantes

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido vai continuar a melhorar à medida que o rendimento real disponível aumenta, diz Gabriella Dickens, da Pantheon Macroeconomics, numa nota. A sondagem da GfK mostra que a confiança aumentou para -24 pontos em novembro, recuperando de uma forte queda no mês anterior que parece agora inexplicável, diz Dickens. A confiança tem melhorado com o aumento dos salários e queda da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.