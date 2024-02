DJ MARKET TALK: Consumidores do Reino Unido vêm salvar a economia

(DJ Bolsa)-- O Reino Unido está a experienciar uma recuperação liderada pelo consumidor, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, numa nota depois de as vendas a retalho terem recuperado acentuadamente no início do ano. A subida em cadeia de 3,4% das vendas a retalho em janeiro fica bastante acima da média dos últimos meses de 2023, o que deve significar uma recuperação trimestral, diz ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.