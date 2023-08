DJ MARKET TALK: Consumidores europeus devem sentir impulso da inflação mais baixa

(DJ Bolsa)-- A descida da inflação deve trazer algum alívio ao setor do retalho da Zona Euro daqui para a frente, escreve Melanie Debono, economista da Pantheon Macroeconomics, numa nota. As vendas a retalho de junho caíram mais do que o esperado, mas isto foi face a uma leitura revista em alta em maio, e para o segundo trimestre num todo as vendas grossistas surpreenderam pela positiva, diz Debono. O trimestre atual deve ser melhor para o setor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.