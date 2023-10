DJ MARKET TALK: Consumo da Zona Euro continua moribundo apesar de recuo da inflação

(DJ Bolsa)-- Onde está a recuperação do consumo da Zona Euro, questiona Melanie Debono, economista da Pantheon Macroeconomics, numa nota. As vendas a retalho deslizaram mais rapidamente que o esperado em agosto, com as vendas de combustíveis, comércio eletrónico e alimentos a afundarem. Isto aponta para uma queda de 0,8% no terceiro trimestre como um todo, de acordo com as estimativas da Pantheon, apesar da pressão da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.