DJ MARKET TALK: Consumo deve continuar a suportar economia dos EUA

(DJ Bolsa)-- O consumo continua a ser "uma fonte de robustez da economia" dos EUA, referem economistas do Goldman Sachs num relatório. Os economistas preveem um crescimento do consumo real de 1,4% no terceiro trimestre e de 1,6% no quarto trimestre, resultando num crescimento geral de 2,2% em 2023. Com os salários e o emprego a manterem-se fortes enquanto a inflação abranda, o GS espera que o rendimento disponível real cresç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.