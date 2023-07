DJ MARKET TALK: Consumo dos EUA enfrenta contrariedades no segundo semestre

(DJ Bolsa)-- O crescimento do consumo dos EUA "vai continuar a dececionar" no segundo semestre deste ano, refere o analista da Capital Economics Paul Ashworth num relatório sobre as vendas a retalho de junho, que cresceram 0,2%, contra um ganho de 0,5% em maio. "Os consumidores vão beneficiar da subida mais lenta dos preços mas, com as horas trabalhadas semanais a descerem, o crescimento salarial a abrandar e o emprego a cair, o crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.