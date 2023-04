DJ MARKET TALK: Consumo dos EUA excedeu expectativas apesar de abrandamento do PIB

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA está a abrandar, "mas a robustez do consumo continua a exceder as expectativas", refere o diretor de economia regional da Fitch para os EUA, Olu Sonola, numa nota acerca dos números do PIB, que registou um crescimento de 1,1% no primeiro trimestre. "Está é uma leitura que surpreendeu um pouco pela negativa no número principal do PIB, mas a resiliência subjacente do consumo dos EUA foi evidente"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.