DJ MARKET TALK: Consumo dos EUA recupera em agosto impulsionado por serviços

(DJ Bolsa)-- O consumo dos EUA aumentou 0,4% em agosto, face aos -0,2% revistos de julho, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta sexta-feira. Ajustado à inflação, o consumo subiu 0,1%, com o ganho a ser motivado principalmente pelos gastos em serviços essenciais como cuidados de saúde e transportes. Embora os rendimentos tenham continuado a subir, a inflação está a penalizar o que as famílias têm para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.