DJ MARKET TALK: Consumo global deve aumentar nos próximos trimestres

(DJ Bolsa)-- O consumo a nível global deve disparar 8,5% em termos anualizados nos trimestres do meio do ano, dizem os economistas do JPMorgan. Os catalisadores desta previsão são a procura reprimida durante a pandemia e os estímulos orçamentais que reforçam os rendimentos e as taxas de poupança das famílias, dizem. A recuperação deve concentrar-se nos mercados desenvolvidos, impulsionada pelos estímulos orç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone