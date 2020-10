DJ MARKET TALK: Consumo privado britânico deve abrandar nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- O consumo privado do Reino Unido deve começar a abrandar nos próximos meses à medida que o programa de dispensas laborais pagas termina e o desemprego aumenta, diz Thomas Pugh, economista da Capital Economics para o Reino Unido. Ironicamente, mais restrições na área hoteleira podem impulsionar as vendas a retalho e dar ainda mais ânimo visto que as pessoas decidem cozinhar em casa e fazer compras online, diz, mas em ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

